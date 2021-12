Bonaccini: “Preoccupato per le feste private. Discoteche, bastava il super green pass”

“Con la chiusura di discoteche e sale da ballo temo il proliferare di feste private senza controllo”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, commentando le norme “natalizie” anti Covid decise dal governo ed entrate in vigore in questi giorni.

“Sono misure per la gran parte di buon senso, giuste e utili. Sulle discoteche – ha aggiunto – avevo suggerito di utilizzare il super green pass e magari anche i tamponi. Ho condiviso anche il blocco delle feste anche all’aperto. Questa ondata è molto forte, speriamo di continuare a reggere. L’Emilia Romagna è rimasta in zona bianca anche questa settimana, quindi fin dopo Capodanno, però bisogna darsi da fare”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà