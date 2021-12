“Natale in Finlandia nel mio ristorante italiano. La pizza con la renna? Perché no”

Natale a Tampere. Non è il titolo di un cinepanettone: si tratta, invece, dell’esperienza del piacentino Luigi Di Carlo, pizzaiolo che vive e lavora nella terza città più popolosa in Finlandia. Il 51enne gestisce un locale italiano insieme ad alcuni soci afghani, scappati dalla guerra vent’anni fa. “Qui i finlandesi impazziscono per la pizza e per tutti gli altri prodotti del Belpaese, come i salumi”. Di Carlo non si allontana troppo dal calore del forno a legna: “Fuori si gela, in questa stagione Tampere è quasi invivibile… per noi in realtà, perché i finlandesi girano senza problemi”. Pronta una ricetta della pizza con la carne di renna? “Ci ho pensato, non lo escludo. Per adesso, però, mi mantengo sulle preparazioni classiche. Gli ingredienti arrivano rigorosamente da Piacenza”. Ecco l’intervista a cura di Thomas Trenchi.