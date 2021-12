Sono serie, ma non corre pericolo di vita, le condizioni di una donna uscita di strada questa mattina a Borgonovo, lungo strada Mottaziana.

La vettura, per cause ancora da chiarire, è finita nel canale a lato della carreggiata. la guidatrice è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Castel San Giovanni. Sul posto per soccorrerla i mezzi del 118.

