Doni natalizi ai quattro zampe: festa di Santo Stefano nel canile di Piacenza

Santo Stefano dedicato al canile municipale. Ieri, 26 dicembre, la struttura di via Bubba ha ospitato una festa per i “quattro zampe” e i volontari, con regali natalizi e momenti conviviali. “Ogni cane ha ricevuto un regalo dedicato – sottolinea il vicesindaco Elena Baio – tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche ben conosciute da tutti gli operatori”. Sono circa 80 i cani ospitati nella struttura. Nell’occasione è stata annunciata anche la nascita dell’associazione “Amici del canile di Piacenza”, che riunisce i volontari a supporto del canile municipale. Per qualsiasi informazione in merito al nuovo sodalizio, si può contattare il numero di telefono 351.6437960.