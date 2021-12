Esce di strada, si ribalta e termina la corsa nel cortile di un’abitazione

Spaventoso incidente, fortunatamente con conseguenze lievi per il conducente della Panda che oggi, lunedì 27 dicembre, è uscita di strada e, dopo essersi ribaltata, ha arrestato la corsa impazzita all’interno di un cortile di un’abitazione. E’ accaduto intorno alle 21.15 a Rottofreno. Alla guida dell’utilitaria un uomo che viaggiava in direzione San Nicolò: per cause da accertare, l’uomo ha perso il controllo prima della rovinosa irruzione a ruote all’aria nell’area privata. Il conducente ha riportato ferite che non preoccupavano ed è stato condotto all’ospedale di Piacenza per accertamenti. Sul posto i carabinieri di Sarmato e i vigili del fuoco di Castel San Giovanni.

