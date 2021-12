“Guicciardini e Machiavelli per capire il presente”: il corto ideato dagli studenti

S’intitola “M&G – L’humanitas degli autores e la nuova umanità” il cortometraggio ideato dagli studenti del liceo Gioia di Piacenza. Un prodotto finale di circa venti minuti – presentato giovedì 23 dicembre nell’ex chiesa del Carmine – in cui i giovani vogliono dimostrare che “il passato non va dimenticato, anzi è utile a trovare analogie col presente”, come spiegano Sara Nouader e Marina Vercesi. Il cortometraggio attualizza le figure di Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli, studiate in aula e rivisitate davanti alle telecamere. Il progetto dei liceali è raccontato nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.