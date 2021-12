Portò i suoni della Val Trebbia in giro per l’Europa: se n’è andato Attilio “Tilion” Rocca

Cantavano sempre i “Musetta” e nota dopo nota hanno girato l’Europa. Bani al piffero, Tilion alla fisarmonica, i due amici nati nel cuore della Val Trebbia.

Attilio Rocca, per tutti “Tilion”, da oggi (27 dicembre) non c’è più: la sua musica è finita e in Alta Val Trebbia è calato per un attimo il silenzio. Aveva 87 anni: per i suoi 70, in Santa Chiara a Bobbio, gli avevano dedicato un cd e una festa, lui aveva sorriso e brindato, lo conoscevano tutti questo figlio di Ozzola. Nella frazione di Marsaglia, non a caso, c’è una delle tradizioni più antiche di musica popolare, qui si facevano i pifferi di bosso, di martello, pensati anche per la musa, una tradizione scomparsa, perché è mancato chi potesse portarla avanti. Adesso si teme finisca così anche per la fisarmonica, senza maestri come Tilion.