Pranzo natalizio speciale alla mensa della Caritas per 70 bisognosi

Diversamente dal suo più illustre omonimo, il signor G. dipinge. Per una vita ha fatto il macchinista litografo, poi ha lavorato in una ditta pubblicitaria di Vicenza e tre anni fa si è ritrovato a Piacenza, su una strada. Ha 79 anni. “Dipingere mi aiuta a perdermi via”, spiega e intanto mostra il quadro raffigurante Gesù che ha donato alla mensa della fraternità della Caritas e che sta proprio lì appeso. Si stringe nel suo vecchio montone e si prepara a sedersi insieme ad altri 70 che come lui il pranzo di Natale lo hanno passato in via San Vincenzo.

Far sentire un re chi fa fatica a mangiare una volta al giorno o vive in strada è l’obiettivo dei 15 volontari che il 25 dicembre sono arrivati fra le sette e le otto del mattino per allestire un pranzo di Natale coi fiocchi che ha visto partecipare anche il vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto e il direttore di Caritas Mario Idda.

A dirigere il lavori, anche quest’anno, è la referente Emilia Lodigiani e insieme a lei Enrico Merli, un passato trascorso a lavorare nei grandi alberghi e un presente come coordinatore della mensa: è lui a sistemare le posate e lisciare i tovaglioli perché “tutti meritano una tavola bene apparecchiata”.