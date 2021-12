Trovata l’auto pirata che investì un indiano, ma non è chiaro chi fosse alla guida

La polizia municipale di Piacenza ha individuato l’auto che in viale Patrioti, la sera di Natale, ha travolto un 41enne di origine indiana mentre stava attraversando le strisce pedonali. Il conducente non si era fermato a soccorrere l’uomo, ma grazie all’attività investigativa, in particolare alla visione approfondita dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in prossimità del luogo del sinistro, gli agenti hanno identificato l’auto pirata, ritrovata poi parcheggiata non lontano da piazzale Libertà.

La posizione del proprietario della vettura è al vaglio degli inquirenti, così come l’esatta dinamica dell’episodio, al fine di accertare chi fosse alla guida. La persona che era al volante rischia, infatti, una denuncia per omissione di soccorso.

L’uomo investito, ricoverato in ospedale, versa in condizioni serie ma non è in pericolo di vita.

Esprime soddisfazione per l’esito della vicenda l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella: “Ringrazio gli agenti della Polizia locale per la tempestività dell’intervento e per la rapidità con cui sono riusciti a identificare il mezzo responsabile dell’investimento. Ancora una volta emerge quanto sia importante, per la dinamica e l’esito delle indagini, l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza che consentono di risalire con efficacia, precisione e in breve tempo all’identità dei responsabili di episodi di questo tipo. Siamo quindi molto soddisfatti, come Amministrazione comunale, di aver investito in questi anni molte risorse per potenziare e rendere sempre più capillare la rete di telecamere di videosorveglianza. Ciò rappresenta infatti un elemento a garanzia della civile convivenza e della sicurezza di tutti i cittadini”.