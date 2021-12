Green Pass, multati otto cittadini e quattro attività. “A Capodanno attenzione alta”

“L’andamento della curva pandemica richiede ancora la massima attenzione. Anche in vista delle prossime festività di Capodanno, l’impegno e la responsabilità di tutti non devono venire meno: è necessario osservare comportamenti corretti evitando le occasioni di assembramento ed essere rispettosi delle prescrizioni in tema di distanziamento e sull’uso dei presidi”- è questo l’invito che arriva dal Prefetto di Piacenza Daniela Lupo.

CONTROLLI E MULTE – Proseguono i controlli per il rispetto delle disposizioni anti-Covid. Dal 20 al 26 dicembre sono state controllate 5.175 persone e 690 attività. Otto sono stati i cittadini sanzionati per la mancanza del Green Pass, uno per essere stato sorpreso senza mascherina dove vi è l’obbligo di utilizzarla e quattro titolari di esercizi commerciali.

Dallo scorso 6 dicembre al 26 dicembre 2021, sono state controllate complessivamente 12.416 persone per verificare il possesso del Green pass di cui solo 21 sanzionate.