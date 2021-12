Guardia medica da Ferriere a Bettola, la protesta del sindaco: “Scelta drammatica”

“Una scelta drammatica per la nostra comunità, una decisione definita inevitabile dall’Ausl in considerazione dell’indisponibilità di medici e dell’emergenza in corso”. Così il sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi il trasferimento del servizio di guardia medica a Bettola. La comunicazione è stata data nel corso della conferenza sociosanitaria di oggi, 28 dicembre.

“Per Ferriere – interviene il sindaco – si prospetta un inizio di anno senza l’unico presidio di assistenza medica rimasto finora attivo nel nostro paese e anche in quello di Farini che, da anni, non può contare sulla presenza di un medico nel punto di primo intervento. In realtà il problema della guardia medica di Ferriere e quello del medico a Farini – prosegue Oppizzi – sono stati sollevati più volte prima della pandemia e successivamente ogni volta che ministri, presidenti e assessori sono venuti sul territorio a spiegarci l’importanza della sanità territoriale e ad annunciare il ripristino di servizi, sempre altrove. Credo profondamente che quando si parla di salute delle persone i numeri non contino e che ci sia un livello minimo di assistenza e di servizi che è necessario garantire a tutti, indipendentemente da qualsiasi conteggio, economicità o appartenenza”.