Pubblica Sant’Agata: con i servizi sospesi l’ambulanza di Elia è ferma in garage

È l’ambulanza con la scritta “Never walk alone”, perché nessuno cammini mai da solo, l’ambulanza di Elia Battini, giovane rivergarese scomparso a soli vent’anni nel marzo del 2015. L’hanno sempre chiamata così tutti in paese, a Rivergaro, quando la vedevano sfrecciare sulla Statale 45 o nelle frazioni per aiutare chi ne avesse bisogno. Da mesi è ferma nel garage della nuova sede della Protezione Civile; faceva parte dei mezzi della Pubblica assistenza Sant’Agata ma nessuno si è poi candidato per il nuovo consiglio, le forze sono venute a mancare dopo che l’associazione è stata espulsa dal circuito Anpas nazionale ed è stata sospesa dall’Ausl per tutti i servizi di trasporto ed emergenza fino al 31 dicembre (e si può dare per certo che il provvedimento sarà confermato anche per i prossimi mesi).

A ottobre, infatti, la presidente Katia Sartori era stata messa ai domiciliari con l’accusa di falso in atto pubblico e peculato e dopo tutte queste settimane turbolente c’è una madre, la mamma di Elia, che si chiede che fine farà quell’ambulanza intitolata al figlio purtroppo morto a causa di un tumore, a soli vent’anni, nel 2015.

“Quell’ambulanza non è mia – ha spiegato Lucia Zangrandi – ma è un mezzo importante, e grazie alla sensibilità di chi aveva voluto pensare a Elia c’è sulla fiancata il nome di mio figlio dal 2016. Spero che venga assegnata a un’altra Pubblica del territorio, a chi aiuta gli altri” ha quindi concluso.