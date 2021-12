Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 18.31 di oggi nella zona di Salsomaggiore, a una profondità di 33 chilometri.

La scossa è stata sentita anche a in alcune zone della nostra provincia, in particolare dell’Alta Val d’Arda.

Non si registrano danni a persone o cose.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà