Sottotetto in fiamme a Gragnanino, super lavoro per i vigili del fuoco

Super lavoro notturno per i vigili del fuoco, chiamati attorno alle 2.00 a un lungo e delicato intervento a Gragnanino per spegnere le fiamme che stavano per avvolgere un’abitazione. L’incendio, per cause ancora da accettare, è partito da un sottotetto e solo il tempestivo intervento dei pompieri, grazie anche a uno speciale materiale schiumoso, ha impedito che avvolgesse e distinguesse tutta la casa.