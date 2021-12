Vaccinati all’88% nella nostra provincia. Prima dose a 548 bambini

La campagna vaccinale a Piacenza e provincia ha raggiunto l’87,8% dei soggetti vaccinabili sopra i 12 anni. Con i prenotati, si arriva all’88%.

Il 69,3% degli over 80 ha già ricevuto anche la terza dose, percentuale che sfiora il 60% tra i 70 e i 79 anni.

Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, le somministrazioni sono state 548 (3,3% dei vaccinabili), mentre le prenotazioni 1.908 (11,3%), dati che mettono Piacenza un po’ indietro rispetto alla media regionale.

Le vacanze di Natale hanno ovviamente ridotto i contagi nelle scuole: nel periodo 20-26 dicembre si sono registrati 96 casi in 62 classi.

La campagna vaccinale, che a Piacenza e provincia viaggia alla media di 2.500 dosi al giorno, proseguirà senza sosta anche durante le festività, Capodanno compreso.

I posti disponibili vengono aggiornati quotidianamente sul sito www.covidpiacenza.it.

COVID A PIACENZA – IL REPORT SETTIMANALE DELL’AUSL