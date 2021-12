Barbieri: “Ricandidatura a sindaco? Decido a gennaio, mi concentro sui risultati”

Si sta davvero prendendo tutto il tempo, fino all’ultimo secondo disponibile, Patrizia Barbieri per decidere o no se ricandidarsi a sindaco di Piacenza. “Sono stata eletta per fare il sindaco e portare a casa dei risultati – ha detto stamattina, 29 dicembre, alla conferenza di fine anno con la stampa tenuta in Municipio – ho chiesto tempo perché il mio ruolo principale è essere sindaco e non candidato, anche oggi ho parlato da sindaco per elencare i risultati. Per la ricandidatura ci penseremo, anch’io mi rendo conto di dover dare una risposta e ho chiesto tempo almeno fino all’ultimo dell’anno, poi vedremo il prossimo mese”. Rimandate poi al mittente le critiche interne: “Solitamente non mi concentro su questo discorso, ho cercato di fare il sindaco per le persone, cerco di portare a casa dei risultati e saranno i piacentini a giudicare, ma cerco di non cadere in queste situazioni di elogio o di critica altrimenti poi ci si distrae e non si è più concentrati su quel che si deve fare”.

