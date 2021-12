Addio all’economista piacentino Francesco Daveri. Era professore alla Bocconi

Se ne è andato nella giornata di ieri, 29 dicembre, l’economista piacentino Francesco Daveri. Aveva 60 anni. A darne notizia La Voce.Info, il sito di informazione economica di cui era stato coordinatore e nel quale viene ricordato come una persona con una grande passione per l’insegnamento e per la divulgazione economica.

Daveri, professore alla Sda Bocconi, si era laureato proprio nell’ateneo milanese in Discipline economiche e sociali per proseguire con un Master of science in Development Economics all’Università di Oxford e un dottorato in Economia politica all’Università di Pavia. Aveva insegnato tra le altre, anche all’Università Cattolica e negli atenei di Parma, Brescia, Monaco e Lugano. Era stato inoltre direttore del Master of business administration della Sda Bocconi.

Oltre all’attività accademica aveva svolto anche l’attività di consulente per il ministero dell’Economia e il Parlamento Europeo ed era stato anche editorialista del Corriere della Sera.

Vasto il cordoglio nel mondo accademico ed economico per la prematura scomparsa in seguito a una malattia.

Sul portale La Voce.info si legge: “Francesco è stato un amico fraterno per molti di noi. Presente, attento, profondo, generoso e spiritoso. Entusiasta, coinvolgente, gentile, curioso e ironico.

È stato l’anima del nostro sito per molti anni. L’ha fatto crescere, in contenuti, in presenza nel dibattito, nel numero di persone e di giovani coinvolti. Ha messo sempre grande cura, oltre che spirito, intelligenza, ottimismo e visione in tutto quello che ha fatto per lavoce.

Ci mancherà moltissimo”