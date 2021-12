Borgonovo: Bruno e Sergio amici e soci del negozio di autoricambi da 53 anni

Amici e soci di lavoro da una vita. Nel gennaio del 1969 Bruno Sacchelli e Sergio Manelli decisero di aprire un negozio di autoricambi al numero 49 di viale Marconi a Borgonovo. Da allora ad oggi sono trascorsi 53 anni e i due soci, da quel negozio, non si sono più mossi. Un caso se non unico almeno molto raro di un’amicizia che si è trasformata in inossidabile sodalizio lavorativo.

“Abbiamo chiuso quando ci è stato imposto dalla pandemia – dicono – altrimenti abbiamo sempre tenuto aperto e continueremo a farlo finché le forze ce lo consentiranno, anche se tutti e due siamo in età da pensione”. Entrambi sono classe 1945 e hanno quindi 76 anni. Il negozio è diventato anche un luogo di ritrovo per diversi pensionati. Il motivo è presto spiegato. Sacchelli di Borgonovo, tra il 1983 e il 1997, è stato anche sindaco.

“Quando ero sindaco – dice – tanti se dovevano dirmi qualcosa entravano con la scusa di comprare e poi si fermavano a parlare delle loro questioni”. Quel “rito” si è trasformato nell’abitudine a fermarsi davanti al negozio.