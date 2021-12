La banda Vignola celebra i 90 anni di Sandro Botti, ex sindaco di Agazzano

Un amico lo ha fatto uscire di casa con una scusa. Non appena ha messo piede in piazza, Sandro Botti, ex storico sindaco di Agazzano è stato accolto dalla banda Carlo Vignola che, in omaggio ai suoi 90 anni, ha intonato brani musicali. Tutt’attorno una piccola folla di conoscenti, parenti, amici di una vita lo ha applaudito e ha festeggiato l’ex sindaco oggi novantenne. La sua mente lucidissima e lo spirito tenace gli hanno consentito di mantenere una forma davvero invidiabile. “Che regalo vorrei? Tanti altri anni da vivere ancora qui, nel mio paese Agazzano” ha risposto sicuro l’ex sindaco (dal 1975 al 1990) del comune della Val Luretta.

