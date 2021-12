La Prefettura approva il nuovo piano per le emergenze di viabilità

Mercoledì 30 dicembre è stato approvato dal Prefetto Daniela Lupo il nuovo piano operativo per la gestione delle emergenze riguardanti la viabilità stradale per l’anno 2022. Il piano è stato definito inseguito a specifiche riunioni del comitato operativo viabilità (COV).

Le finalità del piano riguardano la predisposizione e l’attivazione di azioni e procedure operative volte a ridurre al minimo le conseguenze che dovessero derivare da situazioni critiche provocate – per esempio – da incidenti stradali rilevanti o eventi atmosferici, come neve e pioggia ghiacciata sulle tratte di competenza della A1 e della A21.

Alle riunioni istruttorie – come riportato nella nota ufficiale inoltrata dalla Prefettura di Piacenza – hanno partecipato i rappresentanti della Provincia, della

Questura, del comando provinciale carabinieri, del comando provinciale guardia

di finanza, del comando gruppo carabinieri forestali, del comando provinciale

dei vigili del fuoco, del comando sezione polizia stradale, dei Comuni di

Piacenza, Caorso, Castelvetro, Castel San Giovanni, Monticelli e

Fiorenzuola, del comando polizia locale Unione Bassa Val d’Arda Fiume Po,

della polizia locale di Piacenza, di Castel San Giovanni, di Fiorenzuola, del comando operazioni aeree (Coa) di Milano, Torino e Bologna del Servizio 118, dell’Ausl Piacenza,

dell’agenzia regionale di Protezione civile, della Croce rossa Piacenza, di Rete ferroviaria italiana (RFI), di Autostrade per l’Italia, di Autovia padana, di Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza (Satap), del compartimento emiliano e lombardo di Anas, di ENEL, di E-distribuzione, di Tim, Vodafone, Wind, Lepida, Open Fiber e del coordinamento volontari di protezione civile.

La pianificazione prevede 5 livelli di rischio (da bianco a nero) e l’impiego delle

pattuglie delle forze di polizia e degli enti proprietari o concessionari delle strade, coordinate dalla Prefettura con il contributo di tutti gli enti appartenenti al sistema di protezione civile.

Particolare attenzione è stata posta a presidio dei caselli autostradali di Piacenza

Sud e Fiorenzuola sulla A1; di Piacenza Ovest, Castel S. Giovanni, Caorso e

Castelvetro sull’Autostrada A21.

“Sinergia” e “collaborazione” sono le parole utilizzate all’interno del comunicato della Prefettura per sintetizzare il nuovo piano operativo, consultabile sul sito dell’ente di via San Giovanni.

Nel piano sono state confermate anche le Aree di ammassamento dei mezzi pesanti stabilite nei comuni di Piacenza (area Piacenza Expo per 75/100 veicoli e depositi Ikea

per 19 posti) entrambi raggiungibili dalla A1 attraverso l’uscita Piacenza sud e nei pressi dei caselli autostradali di Caorso e Castelvetro Piacentino, nell’ambito del polo

industriale di Monticelli che può contenere circa 70 automezzi. In casi eccezionali – come riporta la nota – potrà essere utilizzato, previa richiesta, il parcheggio dell’hotel ristorante Veranda, in località Barabasca, nel comune di Fiorenzuola per circa 30 automezzi pesanti.

Infine sono stati individuati i percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria e, segnatamente, sulle strade statali e provinciali interconnesse con la viabilità autostradale.