Verde pubblico: bando aggiudicato, affidata la manutenzione ordinaria

E’ stato affidato questa mattina, giovedì 30 dicembre, il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle alberature stradali nel territorio comunale per il periodo 2022-2024. Dopo aver concluso tutti i passaggi formali e verificato nel dettaglio le proposte pervenute, la commissione comunale ha aggiudicato l’appalto in forma definitiva alla RTI costituita fra “Co.Sma” srl (mandataria) con sede legale a Calendasco (Piacenza) e “Il campo d’oro” soc. coop. sociale con sede legale in Località Groppizioso – Tizzano Val Parma (Parma), per un importo contrattuale di 4.934.756 euro (iva inclusa), con un ribasso del 16,8% sull’importo a base d’asta, ottenendo dalla somma dell’offerta qualitativa con quella economica un punteggio complessivo di 94,737 su un massimo di 100 (80 su 80 per la parte qualitativa e 14,737 su 20 per la proposta economica).

