Con Whoopee e Pan vaccinati in Arsenale 300 bambini dai 5 agli 11 anni

Trecento bambini dai 5 agli 11 anni, sono stati vaccinati in Arsenale nella giornata di giovedì 30 dicembre in una seduta dedicata solo a loro, con professionisti esperti di vaccinazione in età pediatrica.

equipe Coda bianca e Code Nere che hanno accompagnato i piccoli ai box vaccinali, creando un’atmosfera serena. Presenti gli amici a quattro zampe Whoppee e Pan come la settimana scorsa. Le vaccinazioni dei bambini sono state allietate dalla presenza dell’ I volontari Avo hanno intrattenuto i bimbi durante l’attesa finale.