Covid, 700 positivi con il tampone rapido. Nuove disposizioni dall’Ausl

Sono oltre 700 i piacentini che, avendo effettuato un tampone antigenico in farmacia risultato positivo, hanno già un appuntamento per un tampone molecolare di conferma. La nuova normativa ha superato questo doppio passaggio. Queste persone riceveranno quindi un sms che li invita a non presentarsi, a meno che il tampone previsto in quella data non possa essere trasformato in tampone di fine isolamento.