Fiorenzuola, abbandona il cane ma viene identificata dalle guardie Enpa

Abbandona il cane, fingendo fosse un trovatello che vagava sul greto dell’Arda. Le guardie Enpa (Ente protezione animali) l’hanno però identificata e sono sulle sue tracce. La donna protagonista della vicenda sarà così denunciata per due reati: per aver rilasciato dichiarazioni mendaci (come da articolo 496 del Codice Penale) e per aver abbandonato il cane (articolo 727 del Codice Penale). Il tutto è avvenuto nei giorni appena prima di Natale. Ora il cane – di nome Pablito – è ospitato al canile municipale di Fiorenzuola e tra poco, dopo le vaccinazioni, sarà adottabile.

