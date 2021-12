Più sicurezza a Castello: in arrivo velobox, fototrappola e altre 10 telecamere

A Castel San Giovanni sono in arrivo un velobox, una fototrappola e altre 10 telecamere per sorvegliare le zone più sensibili della città. Il velobox servirà a scoraggiare gli automobilisti dal piede pesante che sfrecciano lungo via Illica. La nuova fototrappola servirà per Creta, dove gli abitanti lamentano fenomeni di abbandono selvaggio dei rifiuti. “Il posizionamento del velobox – afferma l’assessore alla sicurezza Elena Galli – ci è stato sollecitato da alcuni residenti della via che lamentano il passaggio di auto a velocità sostenuta vicino alle case. Nel caso di Creta i residenti che lamentano l’abbandono di rifiuti incontrollato vicino alle loro case”. Altre 10 telecamere sorveglieranno luoghi quali piazza Olubra, la stazione dei treni, corso Matteotti e altri luoghi ancora.

