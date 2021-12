Polveri sottili, nel 2021 a Piacenza 45 giornate “fuorilegge”. Il limite è 35

Dopo l’emergenza smog nelle giornate che hanno preceduto il Natale 2021, i valori delle polveri sottili nell’aria sono rientrate nei limiti. Stessa situazione questa settimana, doppio sforamento lunedì e martedì mentre mercoledì i valori sono scesi.

Nell’anno che sta per concludersi le centraline di Arpae a Piacenza hanno superato le giornate “fuorilegge” consentite dall’Unione Europea per le Pm10, ovvero 35. I valori sono stati superiori a 50 microgrammi per metrocubo 45 volte alla stazione Giordani Farnese a ridosso del centro storico e 37 al parco di Montecucco, quindi 10 gli sforamenti per Giordani Farnese e due per Montecucco. In provincia invece sono state 30 le giornate fuorilegge a Besenzone e 17 a Lugagnano.

Nel 2020, nonostante i periodi di chiusure totali e limitazioni degli spostamenti dovuti all’emergenza sanitaria, si è chiuso con 51 giornate di sforamenti delle polveri sottili nella stazione Giordani Farnese. Nel 2019 furono 47 mentre l’anno precedente si fermarono a 32. “Fuorilegge” lo scorso anno anche la centralina di Montecucco con 41 sforamenti. Si erano fermate rispettivamente a 30 e 19 le stazioni di Besenzone e Lugagnano.