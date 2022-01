Covid: quarantene dei “contatti” e tamponi. Ecco le risposte ai dubbi dei cittadini

Il 2021 si è chiuso con un’esplosione di contagi da Covid-19. La variante Omicron, la cui contagiosità risulta molto elevata, ha provocato un aumento esponenziale di nuovi casi anche nella provincia di Piacenza. E la macchina dei tamponi per la rilevazione del virus rischia di andare in tilt, tanto che sono uscite nuove indicazioni per agevolare le procedure.

POSITIVI AL COVID:

Basterà un tampone antigenico effettuato in farmacia per confermare la positività al virus (il fai da te in casa non vale) e non sarà necessaria un’ulteriore conferma da parte dell’Ausl. In caso di positività dovrà scattare immediatamente l’autoisolamento senza attendere la comunicazione dell’azienda sanitaria.

Per essere “liberati” non sarà sufficiente il tampone della farmacia, ma sarà necessario sottoporsi al tampone dell’Ausl o, in alternativa, a un tampone molecolare o test antigenico di terza generazione effettuati in laboratori privati accreditati.

Le comunicazioni dell’Azienda Usl di Piacenza con i cittadini risultati positivi al tampone avverranno principalmente via sms. Tramite questo sistema saranno trasmesse le informazioni relative all’inizio e fine dell’isolamento e gradualmente anche gli appuntamenti loro riservati per sottoporsi al tampone.

QUARANTENE DEI “CONTATTI STRETTI”:

Le nuove norme nazionali individuano tre tipologie di quarantena per i “contatti” di persone positive al Covid, a seconda della posizione vaccinale del cittadino. Attenzione non stiamo parlando di positivi al Coronavirus, ma dei loro contatti stretti.

Nessuna quarantena ma solo 7 giorni di autosorveglianza e obbligo di indossare mascherina FFP2 per chi ha terminato il ciclo primario di vaccinazione da meno di 4 mesi, è guarito da Covid19 da meno di 4 mesi o è vaccinato con la terza dose.

Quarantena di 7 giorni con tampone negativo al termine per chi ha terminato il ciclo primario di vaccinazione da più di 4 mesi o è guarito da Covid19 da più di 4 mesi

Quarantena di 10 giorni con tampone negativo al termine per i soggetti non vaccinati.

In tutti i casi sopra indicati, per chi rifiutasse di sottoporsi a tampone, la quarantena sarà di 14 giorni.

“La situazione dei contagi è piuttosto preoccupante – spiega Marco Delledonne direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Piacenza. La variante si sta diffondendo molto velocemente, per fortuna su chi si è vaccinato i sintomi restano lievi. Occorre mantenere le regole di base per contrastare la diffusione del virus: evitare assembramenti, mantenere il distanziamento sociale, indossare una mascherina FFP2 nei luoghi chiusi, lavarsi le mani molto spesso.