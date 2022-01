Maruffi, 65 posti di lavoro “salvati” dai sindacati: “Garantite parità salariali”

Dopo due mesi di trattative, il 30 dicembre, è stato firmato l’accordo sindacale tra Fp Cgil, Cisl, Fp Uil, Fpl e la Cooperativa sociale Proges per il passaggio del personale dall’ente e dalla cooperativa appaltatrice uscente a Proges, che dal 1° Gennaio 2022, sarà appunto il nuovo gestore della casa di riposo Maruffi; la storica struttura piacentina che eroga servizi essenziali in favore degli anziani nelle due sedi di via Roma e di via Lanza, a Piacenza.

“Grazie all’intensa e delicata attività sindacale, tutti i lavoratori in forza alla Fondazione Maruffi (65) saranno assunti da Proges a parità di condizioni salariali” – si legge nella nota dei sindacati.

I sindacati di categoria fanno sapere che non solo “non si perderà nemmeno un posto di lavoro, ma anche il reddito dei lavoratori non subirà alcuna riduzione, come invece spesso accade in occasione di cambi di gestione così complessi come questi”.

“Le competenze professionali e la costante collaborazione instaurate tra Fondazione Maruffi, Proges, organizzazioni sindacali confederali RSA e lavoratori della struttura, sono state fondamentali per il conseguimento di questo importante risultato che dimostra che le operazioni di salvataggio e risanamento aziendali, se esiste la volontà politica, possono essere fatte senza scaricarsi sulla pelle dei lavoratori”.