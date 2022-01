Una femminuccia chiude il 2021, un maschietto apre il nuovo anno. Parto in acqua

E’ stata una bimba a chiudere l’anno 2021, mentre il 2022 è stato inaugurato da un maschietto. Sono le nuove nascite avvenute a Piacenza a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno.

L’ultimo parto ieri pomeriggio alle 15.30 quando Azzurra – è il nome dato alla neonata – è venuta alla luce. “Mamma e bimba stanno bene – fa sapere Renza Bonini, primario della Struttura Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ausl -; la madre è lombarda e la bimba pesa poco meno di 3,2 Kg”.

Il nuovo nato del 2022 è un maschietto di 3,650 kg di origini albanesi venuto alla luce all 6 dei 1° gennaio, e anche in questo caso madre e figlio stanno bene. “Il parto è avvenuto in acqua – spiega ancora Bonini – e da quando siamo partiti nel 2003 con i parti in acqua, questo è il 1518esimo”.