Aggredisce 118 e carabinieri, poi tenta la fuga dall’ospedale: denunciato

Un giovane molto ubriaco si è ferito alla testa ed ha aggredito il personale del 118; per riportarlo alla calma sono dovuti intervenire i carabinieri. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di San Silvestro. Uno dei militari, nel tentativo di fermare il giovane, è rimasto ferito ed ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale. Il fatto è avvenuto nei pressi della galleria commerciale di piazzale Marconi. La persona che aveva dato in escandescenza è stata poi identificata per un cittadino straniero senza fissa dimora. Alcuni passanti lo avevano notato con una ferita alla fronte ed hanno chiamato il 118; quando il personale sanitario ha tentato di soccorrerlo, il giovane si è scagliato contro di loro e si è reso necessario l’intervento dei carabinieri. Non senza fatica il giovane è stato portato all’ospedale dove ha dato nuovamente in escandescenze cercando, per due volte, di allontanarsi dal nosocomio. I carabinieri lo hanno quindi condotto in caserma dove è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

