Saldi: al via la caccia alle occasioni di stagione. Si parte il 5 gennaio

Il 2022 si apre all’insegna dello shopping. Il 5 gennaio infatti partono, anche a Piacenza, come nel resto dell’Emilia Romagna, i saldi invernali e si potrà dare libero sfogo agli acquisti. Dopo la corsa ai regali prende il via dunque un nuovo importante momento per il commercio, pesantemente danneggiato dalla pandemia da Covid. Gli sconti della stagione fredda rappresentano, da sempre, un’occasione per fare veri e propri affari. Ci si può sbizzarrire infatti con i capi di stagione e le collezioni Autunno Inverno. Puntare su pezzi che possano essere riutilizzati per più stagioni o che, per loro qualità, durino “una vita” è la regola base.

Capispalla, capi in pelle e calzature restano un must. E per trovare il colore giusto ci si può affidare all’Armocromia molto in voga quest’anno: per scegliere nuance che risaltino il proprio incarnato. Intramontabili restano stivali neri, tubini, tailleur, cappotti e piumini.

Per quanto riguarda le regole invece, per evitare inconvenienti, sarà necessario confrontare il cartellino del prezzo vecchio con il nuovo e verificare sempre che i capi siano in buone condizioni . Qualora non dovessero andare bene si rischierà di non poterli cambiare (tale facoltà è infatti a discrezione del commerciante).

Un altro suggerimento sarà poi quello di controllare che la merce in vendita in sconto sia quella stagionale. La legge prevede infatti che in saldo dovranno esserci i prodotti stagionali e non tutti. Si dovrà poi prestare attenzione al prezzo praticato in cassa che dovrà essere lo stesso indicato sul cartellino e si dovrà pretendere di utilizzare la carta di credito qualora il negozio sia convenzionato.