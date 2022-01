Via Benedettine, ubriachi danno in escandescenza in un bar: interviene la polizia

Episodio turbolento tra ubriachi in un bar in via Benedettine a Piacenza. Nella serata di domenica 2 gennaio, la polizia è intervenuta nella zona del quartiere Roma per placare gli animi di due stranieri che hanno iniziato a litigare all’interno del locale, proseguendo poi a spintonarsi sul marciapiede. Secondo alcuni testimoni, i due ubriachi si sono mostrati aggressivi anche con la cameriera del bar. Le forze dell’ordine, giunte sul posto su segnalazione del titolare, hanno fermato i protagonisti della vicenda. Per uno di loro è stato necessario il soccorso degli operatori sanitari.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà