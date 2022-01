Anpas Piacenza, nel 2021 avanti con la protezione civile: 45 nuovi operatori

Per quasi tutti è sinonimo di volontariato sanitario e sociale, ma Anpas è anche protezione civile. E nella seconda metà del 2021 ha “diplomato” 45 operatori della colonna nazionale di protezione civile. È un bilancio positivo quello che l’associazione provinciale delle pubbliche assistenze di Piacenza coordinate da Paolo Rebecchi traccia per l’anno appena trascorso: “L’attività di Anpas Piacenza è continuata incessante non solo nel settore sanitario e sociale, ma anche in quello della protezione civile provinciale interna – spiega Rebecchi – in questo anno c’è stato un notevole impegno di tante persone per organizzare le attrezzature e i magazzini”.

L’ARTICOLO DI BETTY PARABOSCHI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA