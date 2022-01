Controlli a piazzale Marconi: una pattuglia ferma due nomadi, scattano i fogli di via

Fogli di via per due nomadi ieri in stazione a Piacenza. Durante un controllo della polizia a piazzale Marconi, le donne in arrivo da Asti – fermate dalle pattuglie in servizio di prevenzione nella giornata di domenica 2 gennaio – sono risultate con misure di allontanamento pendenti nella vicina Parma. Così le due nomadi sono state accompagnate nella questura di viale Malta e, nei loro confronti, sono stati notificati gli atti.

