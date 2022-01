Covid, Donini: “Da lunedì 10 gennaio regione potrebbe passare in zona gialla”

“La zona gialla per la Regione Emilia-Romagna è un orizzonte molto vicino”, ha dichiarato lunedì 3 gennaio l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. “Noi oggi siamo un po’ sopra il livello di guardia per la saturazione dei reparti di terapia intensiva e Covid. Venerdì scorso non lo eravamo. Nel caso in cui aumentassero i ricoveri e le dimissioni dei pazienti ricoverati non fossero altrettanto consistenti, sicuramente lunedì prossimo andremo in zona gialla”.

L’ipotesi è stata avanzata dall’assessore sulla base dei parametri di venerdì scorso (giornata in cui il ministero registra incidenza e occupazione ospedaliera) che per poco erano ancora da zona bianca. “Se dovessero aumentare i ricoveri il passaggio in zona gialla diventa inevitabile”.

COSA CAMBIA CON LA ZONA GIALLA – Dopo che l’obbligo di mascherina, anche all’aperto, è stato disposto in tutta Italia, sostanzialmente con il passaggio in zona gialla non cambia niente. Il cambio di colore rappresenta però un campanello d’allarme sulla situazione negli ospedali. Ed è anche un invito a rispettare le norme per evitare la zona arancione che, invece, si tradurrebbe in divieti e restrizioni in particolare per i non vaccinati.