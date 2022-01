Morto il “Nero” Bertolazzi, fondatore delle prime Brigate Rosse. Abitava a Piacenza

E’ morto Piero Bertolazzi, detto “il Nero”, tra i fondatori delle prime Brigate Rosse. Da molti anni abitava a Piacenza e da una decina di giorni era ricoverato per un male incurabile. Domenica pomeriggio parenti e amici gli hanno recato un saluto nella camera mortuaria dell’obitorio di via Campagna. Lunedì 3 gennaio, alle 21.30, si terrà la cerimonia funebre nella chiesa di San Giuseppe Ospedale, sarà poi cremato al cimitero di Cremona e tumulato a Casalpusterlengo, il suo paese d’origine. Lascia la moglie Manuela, il figlio Emiliano e il fratello Flavio. “Piero è sempre stato per i più deboli – ha detto quest’ultimo – contro tutte le ingiustizie, e ciò gli ha terribilmente complicato la vita”.

Nel 1974, con i capi storici delle Brigate Rosse Alberto Franceschini e Mara Cagol, Bertolazzi sequestrò il giudice Mario Sossi. Fu arrestato nell’autunno di quello stesso anno dai carabinieri del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, scontò 19 anni di carcere e quattro di semilibertà. A Piacenza, negli anni Novanta, aveva aperto la cooperativa “Futura”, che si occupava del sociale e in particolare del reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti.