Arrivano in Thailandia, ma un tampone è positivo: vacanze rovinate per una coppia

Avevano appena messo piede in Thailandia per il loro viaggio da sogno. Non hanno fatto in tempo a godersi nulla. La piacentina Giulia Cataldo e il fidanzato Alessandro, dopo lo sbarco a Bangkok, si sono sottoposti, come da richiesta ai tamponi (In Italia erano tutti negativi). La giovane purtroppo è risultata positiva al Covid e per lei è scattato immediatamente il ricovero in una clinica privata dove chi ha il virus viene automaticamente isolato. Il fidanzato, negativo, si è trovato catapultato in un Covid-hotel. Con tanti saluti alle dorate spiagge tropicali e alle rovine antiche. Giulia sta bene: “Abbiamo avuto tanta paura e preoccupazione, innanzitutto per la salute e poi per esserci trovati ad affrontare una vicenda traumatica lontano da casa. Ora non vedo l’ora di tornare a Piacenza. La vacanza? Lasciamo stare, la peggiore della mia vita”.

