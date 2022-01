Castel San Giovanni, mercato da riorganizzare: “Ha perso smalto”

Il mercato di Castel San Giovanni, uno dei più grandi della provincia “Ha perso smalto. Va riorganizzato”. Così la pensano gli amministratori locali, che hanno in corso una riflessione per rivederne il regolamento. Allo stesso modo la pensano alcuni degli ambulanti di più lungo corso tra i circa 120 che ogni giovedì e domenica sono presenti tra piazza XX Settembre e piazza Olubra. Non sono pochi quelli che concordano nel dire che nel corso degli anni il mercato di Castel San Giovanni ha perso, in fatto di qualità. “Qui venivano dal Piemonte, dalla Lombardia a fare spesa. Questo era un mercato famoso per la qualità. Oggi non lo è più. Si continua ad abbassare la qualità, ma non è che così si attirano clienti”. Questo è uno dei commenti raccolti tra gli ambulanti presenti.

