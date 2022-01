Ferriere, vietato ammalarsi senza guardia medica. Ordinanza provocatoria

A Ferriere è vietato ammalarsi nei giorni in cui non c’è guardia medica. Il sindaco Carlotta Oppizzi nel pomeriggio di ieri ha emesso un’ordinanza, ovviamente provocatoria, in cui ordina ai suoi cittadini “di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessità del medico nei giorni prefestivi e festivi dalle 20 alle 8 dei giorni feriali”.

Un provvedimento che nasce dallo sconforto di vedere il proprio territorio privato di un ulteriore servizio, fondamentale per la comunità, dopo la decisione dell’Ausl di Piacenza di accorpare il servizio di continuità assistenziale di Ferriere a quello di Bettola a decorrere dal 1 gennaio 2022. Questa è l’ultima iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Ferriere, sostenuta da tutti i consiglieri e dalla popolazione, per evidenziare la gravità della situazione in cui si trova a vivere il territorio di Ferriere, distante oltre un’ora dall’ospedale di Piacenza. Una iniziativa in attesa di risposte e di soluzioni da parte di Ausl.