A Castel San Giovanni, Moncler riduce la produzione dopo cyberattacco

Un attacco elettronico malware (programma per disturbare le operazioni degli utenti sui pc) ha finito per ridurre l’attività produttiva alla Moncler di Catel San Giovanni. La notizia è stata data dalla cooperativa San Giorgio di Novate Milanese che ha in appalto, per la Moncler, la gestione della manodopera dei lavoratori.

Fra il 3 gennaio e il 15 gennaio la riduzione produttiva coinvolgerà 450 lavoratori rispetto alle 702 in forza all’unità operativa di Castel San Giovanni di via Dogana Po. La cooperativa San Giorgio svolge l’attività di facchinaggio e logistica.

Non è la prima volta che succede: l’azienda di Castel San Giovanni era stata colpita lo scorso 22 dicembre da un attacco malware (pare scattato dal Giappone), attacco che ha colpito i sistemi informativi e che ha determinato la necessità di bloccare tutte le reti di trasmissione dati a livello globale, con immediato arresto delle attività operative in tutti i siti.

Tale situazione ha determinato il repentino blocco degli ordini e delle spedizioni con un immediato impatto sulle attività dell’azienda. Pur essendo già in corso il ripristino graduale dei sistemi informatici, l’interruzione della catena logistica e delle operazioni necessarie per la messa a regime del flusso produttivo hanno però comportato una rimodulazione delle attività e una semplificazione dei flussi logistici in quanto alcune tipologie di operazioni non sono effettuabili o sono effettuabili solo in parte.