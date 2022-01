Al via i saldi invernali: sconti fino al 5 marzo. Negozianti: “Maltempo frena la partenza”

Scatta anche a Piacenza e provincia la stagione dei saldi: al via oggi, 5 gennaio, la caccia a offerte e promozioni nei negozi. Una partenza che però – come rilevano alcuni esercenti – si è rivelata un po’ sfortunata a causa del maltempo, che di certo non ha spinto i clienti a recarsi nelle attività commerciali.

Per tutto il settore, comunque, l’attesa è alta e si spera in una boccata di ossigeno nonostante la nuova ondata di contagi e l’incertezza su eventuali restrizioni.

I saldi dureranno fino a sabato 5 marzo. Secondo le previsioni di Confesercenti gli emiliano-romagnoli spenderanno in media 164 euro a testa durante le promozioni di fine stagione, il 78% degli acquisti avverrà nei negozi fisici e riguarderà soprattutto prodotti di abbigliamento.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: