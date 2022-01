“E’ fondamentale richiamare i medici che sono in pensione”

“L’unico rimedio è richiamare i medici pensionati”. Augusto Pagani, ex presidente dell’Ordine, già dieci anni fa paventò la carestia di medici che oggi, con la pandemia, è diventata una vera e propria emergenza. L’Ausl non trova medici per coprire tutti i turni, non ne trova da assumere e certe scelte, come i “tagli” al servizio di guardia medica, sono considerate obbligate. “La situazione era nota – dice Pagani – ma non sono state prese adeguate contromisure. La politica ha tolto risorse alla sanità e oggi la situazione è precipitata. In attesa dei giovani, occorre utilizzare fondi per interventi strutturali e coinvolgere chi è in pensione. Non vedo altre soluzioni”.

