Sarà realizzato il nuovo campo da calcetto voluto dai giovani di Sarmato

Le numerose richieste dei giovani del paese hanno portato al risultato sperato. Infatti, sta per nascere a Sarmato un nuovo campetto da calcio nella zona Peep di via Nenni. Il campo verrà realizzato in un’area di 460 metri quadrati, già utilizzata in passato per il gioco libero. Torneranno, quindi, le porte rimosse anni fa e sarà organizzata un’area meglio attrezzata per praticare sport all’aria aperta.

Il nuovo campo da calcetto nascerà nell’ampia zona verde già esistente a fianco del campo giochi di via Nenni. Il progetto da 19mila euro prevede innanzitutto un livellamento del terreno e la posa di una recinzione attorno all’area di gioco, anche a protezione di chi si trova all’esterno. Quindi, saranno posate le porte da calcio vere e proprie. Il campo da gioco – che resterà in erba com’è attualmente – sarà lungo 25 metri e ampio 15 metri, dotato di reti aggiuntive per evitare la fuoriuscita del pallone all’esterno.

Resterà aperto e libero a tutti durante il giorno e sarà chiuso di notte, come un comune campo giochi. I lavori sono già stati affidati alla ditta Ibra Defrim e sono previsti per questa primavera.