Scuole e cooperative educative prese di mira dai ladri: tablet nel bottino

Scuole e cooperative educative del piacentino sono state prese di mira dai ladri nei giorni scorsi. Alla scuola elementare della Farnesiana il personale in servizio ha trovato una porta forzata nel retro dell’edificio e – subito dopo – si è accorto della mancanza di alcuni tablet. Il 113 è stato informato del furto e sul posto sono accorsi gli agenti della volante e i colleghi della polizia scientifica.

Nelle ultime ore sono stati numerosi i furti in scuole elementari o in cooperative educative. Un furto di tablet è stato messo a segno anche alla scuola elementare di Sant’Antonio, un altro alla cooperativa Eureka di via Manfredi. Subita la sgradita visita dei ladri anche al centro educativo Scarpan di via Molinari e alla scuola media Carducci di via Damiani dove sono stati trafugati diversi tablet.

Di questi furti si stanno occupando polizia e carabinieri e non è escluso che alcuni dei colpi possano essere attribuiti ai due giovani arrestati dalla polizia in seguito al furto avvenuto alla scuola elementare di Sant’Antonio lunedì sera.