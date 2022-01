Tamponi: dal 2022 non più gratuiti per gli under 12. Ffp2 difficili da trovare

Mascherine calmierate, mascherine sparite. L’equazione è giusta e lo dicono le farmacie che ieri hanno dovuto fare i conti con l’assalto dei piacentini alle Ffp2 a 75 centesimi. “Il rischio è che questa settimana si crei non poca confusione – abbozza il presidente di Federfarma Piacenza Roberto Laneri. Eppure c’è chi, come il farmacista Paolo Cordani, si era già preparato: “Abbiamo fatto le scorte – spiega – in modo da non trovarci senza mascherine e da poter quindi soddisfare le richieste”.

Tanto più perché queste mascherine, nella taglia più piccola, sono anche quelle che vengono utilizzate dai bambini: “Per loro infatti non esistono delle Ffp2 ad hoc, certificate – afferma Laneri – ma possono utilizzare le mascherine della taglia più piccola”.

Tra la novità introdotte dal Ministero della salute, una riguarda proprio i più piccoli: a partire dal primo gennaio, infatti, i tamponi per i minori di dodici anni sono a pagamento, mentre fino alla fine dello scorso anno erano gratuiti. “La nuova circolare parla chiaro – spiega Laneri – non prevede nessuna riduzione per i soggetti che abbiano meno di dodici anni che si sottopongano al tampone”. Peccato però che fino al 31 dicembre i tamponi per gli under 12 fossero gratuiti.

“Per gli under 12 il costo del tampone sarà di 15 euro, mentre per la fascia dai 12 ai 18 sarà di otto euro” chiosa Laneri.