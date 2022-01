Il medico di famiglia Craviotto va in pensione dopo 24 anni. Vigolzone ringrazia

Il sindaco Gianluca Argellati e l’assessore alla sanità, Lucia Serena, lo hanno omaggiato di una targa per esprimergli, a nome della comunità vigolzonese, riconoscenza per il suo lavoro che è andato ben oltre il solo aspetto sanitario. “Per la nostra comunità – osserva l’assessore Lucia Serena – soprattutto per gli anziani – non è stato solo un medico, ma un amico che ha raccolto paure e confidenze sapendo rassicurarli anche nei momenti più difficili”. Stefano Craviotto, piacentino, ha 64 anni, è anche fisiatra e medico del lavoro, specialità che continuerà ad esercitare.

