Nuovi interventi nell’area sportiva di Ponte dell’Olio: slitta l’apertura del palazzetto

Sono in corso i lavori di demolizione della ex piscina di Ponte dell’Olio (Pc), non più in funzione da oltre 40 anni, intervento che consentirà di recuperare quell’area e pensare ad una sua futura destinazione, sempre in ambito sportivo e sociale. Nell’immediato rimarrà area verde perché frequentata da bambini e famiglie.

Si sono invece dilatati i tempi per l’apertura del palazzetto dello sport inizialmente prevista per la prima metà di dicembre 2021. “Per motivi diversi e nella quasi totalità non imputabili al Comune – spiega il sindaco Alessandro Chiesa – alcuni lavori stanno terminando più tardi del previsto. Ci scusiamo pertanto per il disagio, rassicurando però al contempo i pontolliesi sul fatto che il lavoro svolto sino ad ora ha già consentito di delineare il prossimo futuro del palazzetto e che, arrivati a questo punto, sia solamente questione di alcune settimane prima di alzare il sipario”. Terminati invece i lavori di riqualificazione a led dell’impianto di illuminazione del campo sintetico gestito dalla polisportiva Pontolliese-Gazzola.