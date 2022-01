Nuovo sottopasso di Castel San Giovanni, una pendolare: “Già bivacchi e rifiuti”

Aperto nemmeno un mese fa e già oggetto di bivacchi notturni. A dicembre i pendolari della stazione dei treni di Castel San Giovanni hanno potuto iniziare a utilizzare il tanto atteso sottopasso. Ma tempo qualche giorno e, così almeno sembra, qualcuno ha già iniziato ad usarlo come riparo per la notte e per bivaccare.

“L’altra mattina – racconta una pendolare – io e altre persone abbiamo notato una serie di cartoni distesi a terra dove qualcuno pensiamo abbia dormito”.

“Non ci sono solo i cartoni – testimonia la pendolare – ci sono anche rifiuti che vengono abbandonati ogni giorno, motivo per cui a noi poi tocca fare lo slalom tra queste schifezz”. Passando a terra si notano mozziconi di sigaretta, accanto a bicchieri di plastica vuoti e resti di quelli che sembrano essere brick un tempo contenenti vino.