Tre guardie mediche a servizio di tutti i 46 comuni del Piacentino

Ieri, mercoledì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania. Prefestivo e giorno di riposo per i medici di medicina generale, i medici di famiglia. C’è stato il caos, segnalano in tanti, tra centralini che non hanno smesso di squillare, gente che chiedeva il tampone, aveva sintomi o forse solo paura, altri che avevano bisogno del certificato per malattia. Ieri le guardie mediche in servizio che erano in tre per 46 comuni, quando in teoria dovrebbero essere almeno tredici, a Bettola, Bobbio, Ferriere, Fiorenzuola, Monticelli, Morfasso, Ottone, Piacenza (ma a sua volta su più sedi), Pianello, Podenzano, San Nicolò. Il servizio di continuità assistenziale ieri, prefestivo, era garantito solo a Podenzano, Monticelli, Piacenza Besurica, dalle 8 alle 20.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA