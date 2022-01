Agazzano si espande: approvata la nuova area residenziale per 150 abitanti

Via libera ad una nuova area residenziale ad Agazzano, dieci lotti pensati per ospitare circa 150 nuovi abitanti: l’amministrazione comunale ha autorizzato in consiglio comunale l’ultima possibile espansione urbanistica prima della nuova legge regionale contro il consumo di suolo. La zona da 20mila metri quadrati è quella compresa tra il quartiere Duchino – Bissone e il cimitero del capoluogo e servirà a dare sfogo alle richieste di chi vuole prendere casa nel paese della Val Luretta. Il progetto depositato prevede la creazione di una strada interna con una rotatoria, la realizzazione di un’area verde attrezzata con parcheggi e dieci lotti edificabili.

Sempre in tema di pianificazione territoriale, nello stesso consiglio comunale è stata approvata anche una nuova variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, la quinta da quando lo strumento è vigente. Sarà possibile aumentare la superficie accessoria entro il 60% del totale, ad esempio per costruire una veranda, senza aumentare la superficie utile oppure si potranno piantumare anche alberi non autoctoni, finora vietati, anche se sarà comunque raccomandata la posa di essenze tipiche del territorio.